Verbouwing sporthal duurder door brandbeveiliging 19 april 2018

De verbouwing van het oude zwembad tot sporthal kost een pak meer dan voorzien. De gemeenteraad heeft voor een totaal van 187.631 euro aan meerwerken moeten goedkeuren. Dat wordt op tandengeknars onthaald bij de oppositie. Gemeenteraadslid André Buyl (VB) keurde het dossier niet goed.





"We krijgen dit veel te vaak voorgeschoteld. Dit is concurrentievervalsing. De ontwerper moet zijn werk maar beter doen", reageert hij. Volgens schepen van sport Katrien Claus (CD&V) gaat het echter om een uitzondering. "De meeste meerwerken hebben te maken met de brandveiligheid", legt ze uit.





"We wisten van bij de start van het dossier dat dit een probleem zou kunnen opleveren. De grootste kost van de meerwerken is voor de plaatsing van rookluiken. We hebben van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een afwijking gekregen en moesten geen sprinklerinstallatie plaatsen, maar dan moesten er wel 52 rookluiken komen in het dak van de sporthal. Dit alleen kost al meer dan 105.000 euro. Als we de afwijking niet hadden gekregen, was de kostprijs echter nog een pak hoger geweest." (PKM)