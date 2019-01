Veerle Vincke zit eerste gemeenteraad voor Inge Brocken legt als nieuwkomer eed af als schepen Kristof Pieters

03 januari 2019

21u52 0 Beveren Op de allereerste gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur zijn donderdagavond alle verkozenen ingezworen. Jens De Wael (N-VA) opende de raad en mocht de eed afnemen maar daarna moest hij de fakkel doorgeven aan Veerle Vincke (CD&V) die voortaan voorzitter is van de gemeenteraad.

Bij de 35 gemeenteraadsleden zijn heel wat nieuwe gezichten. Met 14 nieuwkomers komt er heel wat nieuw bloed. In het schepencollege is dat Inge Brocken (N-VA). Bij haar partij is ook Lientje De Schepper een nieuw gezicht in de raad. Bij CD&V gaat het om Laura Staut en Jeroen Verhulst. Karolien Weekers zetelde vroeger al en keert nu terug. David Van de Vijver moest als zoon van burgemeester Marc Van de Vijver afstand doen van zijn mandaat. In zijn plaats legde donderdagavond Heidi Werrens de eed af als raadslid. Bij Groen zijn er twee nieuwkomers met Ann Vermeulen en Koen Maes. Kristien Hulstaert was donderdagavond afwezig en zal later de eed afleggen. Bij Vlaams Belang zijn maar liefst drie van de vier verkozenen nieuw: Kathleen De Schepper, Bo Vaerenberg en Marijke De Graef. Die laatste zetelde vroeger echter ook al in de gemeenteraad. Bij Open Vld is de enige verkozene ook nieuw: Kasper Dierckx, meteen ook de benjamin in de raad. Beveren 2020 tot slot telt één nieuwkomer met Annick Van de Vyver.