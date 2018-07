Veerdienst Lillo-Doel vaart opnieuw uit tijdens Scheldewijding 30 juli 2018

02u37 0

Naar jaarlijkse traditie vinden de Scheldewijding en de Doelse feesten plaats. Dit jaar gaat het evenement voor de 44ste maal door van 12 augustus tot en met 15 augustus. Speciaal voor deze gelegenheid, zet Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts opnieuw een tijdelijke veerdienst in. De Vlaamse overheidsrederij VLOOT zet voor deze festiviteiten een veer in dat om 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 uur vertrekt. Aan de steiger in Doel zal de veerboot vertrekken om 10.30, 11.30, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 uur. Het veer 'Schelde' kan telkens tot 200 passagiers overzetten. Het veer is toegankelijk voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers. (PKM)