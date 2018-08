Veer Doel-Lillo vaart weer uit 03 augustus 2018

02u47 0

Van zondag 12 tot en met woensdag 15 augustus zal de veerdienst tussen Doel en Lillo opnieuw uitvaren. Dat heeft alles te maken met de Scheldewijding en de Doelse Feesten. "Deze veerdienst betekent een absolute meerwaarde voor dit evenement. Het is sowieso niet evident om de linkerschelde-oever te bereiken voor mensen van de rechteroever. Velen onder hen haken af in het vooruitzicht van een rondje om via Kennedy- of Liefkenshoektunnel. Door het tijdelijk terug uitvaren van de veerdienst hoeft dat nu dus helemaal niet meer. Linker- en rechteroever liggen nu op amper enkele minuten varen van elkaar af", aldus toerismeschepen Dominique Tielens (N-VA). De veerdienst zal elke dag uitvaren, met vertrek vanop de steiger in Doel om 10.30, 11.30, 13, 14, 15, 16, 17 en een laatste afvaart om 18 uur. Aan boord van het veer 'Schelde' is plaats voor maximum 200 passagiers. Het veer is toegankelijk voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers. (JVS)