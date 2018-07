Veen maakt heraanleg Fabriekstraat bijna dubbel zo duur 07 juli 2018

02u43 0 Beveren De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de wegen- en rioleringswerken in de Fabriekstraat in Kallo. De doortocht 'Melseledijk, Victoriestraat en Fabriekstraat' werd al grotendeels gerenoveerd.

Enkel het gedeelte van de Fabriekstraat, met de Melkaderbrug tot het einde van weg, werd nog niet aangepakt. Door het Studiebureau Talboom werd hiervoor nu een ontwerp opgemaakt. De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel maar ook het renoveren en verstevigen van de Melkaderbrug.





Rijweg in beton

Op de brug komt net als ter hoogte van het melkverwerkend bedrijf Milcobel een rijweg in beton. De rest van de straat krijgt een asfaltbedekking met parkeerstroken in kassei. De uitgave wordt geraamd op 4.544.876 euro. Dat is een pak meer dan de 2.564.500 euro die gebudgetteerd is. De hogere kost is vooral te wijten aan het feit dat er werd vastgesteld dat er in deel van de Fabriekstraat veenlagen in de ondergrond zitten. Om te vermijden dat later de rioleringen en de rijweg verzakken, moeten er heel wat extra stabiliteitswerken uitgevoerd te worden. (PKM)