Veel belangstelling voor woonwagenterrein 19 mei 2018

02u43 0 Beveren De gemeente gaat 823.645 euro investeren in een woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat. De interesse voor het terrein blijkt groot.

De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de aanleg van een woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat.





Het gaat om een investering van 823.645 euro. Van het Agentschap Wonen-Vlaanderen kan per standplaats een subsidie worden bekomen. De subsidie bedraagt per standplaats 55.000 euro.





Al veel kandidaten

Voor zeven standplaatsen komt dat dus op 498.459 euro. De gemeente had ook gehoopt subsidies te krijgen voor de aankoop van de grond, maar greep daar wel naast een toelage omdat het om grond ging van het OCMW. De interesse voor het woonwagenterrein blijkt groot. "Er zijn al veel kandidaten", bevestigt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Het aantal zal nog wel dalen want niet iedereen zal voldoen aan de criteria die we voor het woonwagenpark gaan opstellen." (PKM)