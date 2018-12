Vechtpartij in gevangenis brengt moordenaars weer voor rechter Nele Dooms

16u56 0 Beveren Een vechtpartij in de gevangenis van Beveren bracht maandag William Antoni (43) uit Antwerpen, gekend voor zijn aandeel in de Augustusmoorden uit 1994, voor de Dendermondse rechter. Hij moest zich samen met Nima Shatzadeh, een andere moordenaar, verantwoorden omdat de twee elkaar slagen toebrachten in de gevangenis van Beveren.

Antoni zit een levenslange celstraf uit die hij in 1996 kreeg van het hof van assisen voor de ‘Augustusmoorden’. Drie willekeurige mensen werden in 1994 op drie weken tijd zonder concrete aanleiding om het leven gebracht in Antwerpen door Antoni en kompanen. Maandag moest de man zich in Dendermonde verantwoorden voor een vechtpartij in 2017 in de gevangenis van Beveren.

Antoni had het er aan de stok gekregen met een andere gevangene, Nima Shatzadeh. Ook die zit vast voor moord. Hij kreeg in 2015 dertig jaar cel voor roofmoord op een dealer in Antwerpen. De ruzie ontstond tijdens het bezoekuur, waarop Antoni zijn kinderen te zien kreeg. Die waren volgens Shatzadeh te luidruchtig en toen die daar zijn beklag over maakte, ging Antoni door het lint. Hij riskeert nu zes maanden gevangenisstraf voor de klappen die hij uitdeelde. Zijn vrouw liet zich ook niet onbetuigd bij de schermutseling en riskeert drie maanden cel.

“Mijn cliënt wilde alleen zijn vrouw en kinderen tijdens het bezoekuur verdedigen. Hij wilde niet vechten. Hij werkt trouwens al jaren hard aan een betere reputatie”, zei meester Mallego, die Antoni verdedigt.

Voor de bedreigingen en slagen die Shatzadey uitdeelde, hangt hem twee jaar cel boven het hoofd. Shatzadey daagde niet op voor het proces en liet verstek gaan. De rechter velt vonnis op 7 januari.