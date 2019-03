Vandalen slaan alle ruiten uit bushokje in Doel: stiefpapa van Senne (13) steekt dan maar zelf de handen uit de mouwen Kristof Pieters

13u53 4 Beveren Omdat er geen enkel bushokje op de baan van Doel naar Kieldrecht beschutting geeft, hebben de ouders van Senne (13) het heft in eigen handen genomen. De gevandaliseerde bushalte Saftingen werd met enkele oude zeilen en spanriemen wind- en vooral waterdicht gemaakt zodat hun zoon voortaan droog op school aankomt.

Het is een oud zeer in Doel en omstreken: vandalen houden er geregeld lelijk huis. In de hele omgeving is geen enkel bushokje meer intact. De gemeente heeft de herstellingswerken opgegeven. Wodan De Mey kon het echter niet langer aanzien dat zijn stiefzoon Senne dagelijks aan de gure wind en striemende regen werd blootgesteld. Toen de bus recent een kwartier te laat was en Senne doorweekt en bijna onderkoeld op school arriveerde, was voor Wodan de maat vol. Hij maakte het bushokje met oude zeilen en spanriemen wind- en waterdicht.”

Ruiten al eens vervangen

Moeder Annick Abeloos is blij dat haar zoon voortaan droog op de bus kan wachten. “Ik ben in september bij mijn vriend Wodan ingetrokken en Senne moet dagelijks de bus nemen naar het VTS in Sint-Niklaas. In de zomer is er geen probleem, maar in de winter is er geen enkele beschutting. We zitten hier midden in de polder en wind en regen hebben vrij spel. Het dak biedt dus nauwelijks beschutting. Senne is zelfs al een paar keer terug naar huis moeten keren om nog snel droge kleren aan te doen. We zitten hier wat in een uithoek van de gemeente en Senne is de enige die er op de bus staat te wachten elke ochtend. De gemeente heeft de ruiten van de bushalte al eens vervangen, maar een week later was alles weer kort en klein geslagen. De bewoners zijn het slachtoffer van dit vandalisme. Men wil nu geen herstellingen meer uitvoeren. Ik begrijp dat men niet elke week de ruiten wil komen vervangen, maar anderzijds kan men toch ook niet verwachten dat een kind hier in de regen op de bus staat te wachten.”

Wodan De Mey kaartte het probleem van de gevandaliseerde bushokjes twee jaar geleden al aan. “Ons bushokje staat op de hoek van Saftingen en de Engelsesteenweg maar van daaruit richting Doel en in het dorp zelf is er eigenlijk al jaren geen enkel bushokje meer intact. Nochtans is zeker hier enige bescherming tegen de scherpe polderwind en regen aangewezen.

Meldpunt

Ik heb twee jaar geleden al via het meldpunt aan de gemeente laten weten dat het bushokje aan vervanging toe was. Ik kreeg toen als antwoord dat de bushalte in het verleden al te vaak vernield was door vandalen. De technische dienst beloofde om bij het bestuur na te vragen of het nog opportuun was om de ruiten nogmaals te vervangen, maar daarna is dit dossier afgesloten. Aangezien er niet meer naar het bushokje is omgekeken, was het antwoord blijkbaar negatief. Daarom heb ik dan maar zelf een oplossing bedacht. Omdat het in de polder hard kan waaien, heb ik alles goed vastgemaakt met spanriemen. En na het stormachtige weer van de voorbije dagen, hangt alles nog altijd even goed vast. Het heeft dus alle testen met glans doorstaan en Senne komt droog aan op school. Het is misschien een wat vreemd zicht langs de straat, maar wij zijn alleszins tevreden”, lacht Wodan.

Het bushokje trok intussen ook de aandacht van reclamejongens. Het werd namelijk gebruikt voor een nieuwe reclamespot van Orange. Het filmpje werd wel opgenomen voor de zeilen werden aangebracht.