Van spookdorp naar droomdorp: architectuurstudenten hertekenen Doel “Deze plek is leefbaar, zelfs naast een nieuw dok” Kristof Pieters

11 januari 2019

14u37 0 Beveren Studenten van de faculteit Architectuur van de KU Leuven hebben hun ontwerpen voorgesteld om het gehavende dorp Doel nieuw leven in te blazen. “Want zelfs met een nieuw dok is Doel leefbaar”, stellen hun docenten Joris Van Reusel en Daan De Volder. “Met een degelijke isolatie en een stevige groene buffer kan het hier bijzonder mooi wonen zijn.”

In de kerk van Doel werd donderdagavond het ‘Plan Doelland’ voorgesteld. Daarin hebben de architectuurstudenten van de KU Leuven een visie uitgetekend voor een duurzame ontwikkeling van het dorp, waarbij er ook al rekening werd gehouden met de plannen voor een nieuw containerdok naast Doel, het zogenaamde ‘Boemerangdok’. Als de regering haar intentie bevestigt voor het behoud van Doel, hebben de studenten hun huiswerk al klaar en kan er snel tot actie worden overgegaan.

“Een leefbaarheidsdijk moet het dorp beschermen tegen milieuoverlast van de havenactiviteiten”, lichten docenten Joris Van Reusel en Daan De Volder toe. “Onze studenten zijn niet over één nacht ijs gegaan. Aan hun ontwerpen gingen tal van gesprekken vooraf met bewoners en deskundigen van allerlei disciplines. Dat levert nieuwe woon- en werkvormen op, waardoor het dorp Doel stilaan terug kan herstellen van de jarenlange vernieling. Op termijn kunnen er terug zo’n 2.500 tot 3.000 inwoners zorgen voor de aangroei van het dorp. Inwoners die zich bewust zijn van het feit dat ze naast de haven wonen en wel wat geronk en nachtverlichting gewend zijn. En met degelijke isolatie en een groene omkadering zal dat ook in de toekomst leefbaar zijn. Op die manier kan Doel evolueren van een ‘spookdorp’ naar een ‘droomdorp’.”

De studenten kozen voor hun ontwerpen bestaande leegstaande huizen en loodsen maar leveren ook plannen af om gebouwen te integreren in de leefbaarheidsdijk. In totaal zijn er zo’n 50-tal concrete ideeën gebundeld in een witboek.

Student Pieter Frantzen koos voor een oude schuur op de Engelsesteenweg waar hij een overdekt marktplaats van zou maken. “Ik ben gaan spreken met inwoners en blijkbaar er is wel nood aan zo’n centrale ontmoetingsplaats waar de ene dag een paar marktkramen kunnen staan en de andere dag als atelier gebruikt kan worden. Mijn plan is vrij realistisch en makkelijk uit te voeren. Op enkele maanden tijd kan het al gerealiseerd zijn. Het was een bijzonder leerrijke en vooral plezante ervaring om dergelijke plannen te mogen maken voor dit dorp. Hopelijk kan het de aanzet zijn om hier effectief nieuw leven in te blazen.”

Bewoonster Sabine Gillis was donderdagavond één van de inwoners die de ontwerpen kwam bekijken en ze is onder de indruk van het resultaat. “Wat me vooral opvalt, is dat het stuk voor stuk héél realistische ontwerpen zijn. Het idee om een loods om te vormen tot atelierruimte lijkt met perfect voor Doel en ik zou er zelf graag gebruik van maken.”

Andere studenten kozen voor een hotel, seniorie tot een uitkijkplatform voor shipspotters. Alle projecten zijn te bekijken via https://www.plandoelland.com.