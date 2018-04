Van Moer Logistics trekt kaart van binnenvaart 13 april 2018

02u44 0

Het gaat hard voor het bedrijf Van Moer Logistics. Het personeelsbestand is op vier jaar tijd verdubbeld, van 580 tot 1.100 mensen. Hoewel transport over de weg een belangrijke poot blijft, gaat het bedrijf in de toekomst meer en meer inzetten op vervoer van containers via binnenvaart.





"We moeten de verzadiging van het wegennet een stap voor blijven en bieden klanten daarom een combinatie aan van wegtransport, binnenvaart en spoorvervoer", zegt CEO Patrick Lecluyse. "We investeren dit jaar weliswaar in 186 nieuwe trekkers, maar die willen we zoveel mogelijk aansturen vanop onze kleinere sites."





Concreet moeten trucks dan niet meer aanschuiven aan de containerterminals, maar worden er eerst containers via binnenschip verder landinwaarts gebracht. Van daaruit kunnen ze dan worden overgeladen op vrachtwagens of treinen waardoor er het transport veel meer gespreid wordt. Van Moer investeerde vorig jaar in twee nieuwe binnenschepen en daar komen er dit jaar nog twee bij.





Volgens eigenaar Jo Van Moer biedt de combinatie van binnenvaart en wegtransport heel wat mogelijkheden. "We gaan ook inzetten op nachtrijden. Containers worden 's nachts afgehaald op de terminal en daarna naar een nieuwe site in Arendonk gebracht waar klanten en collega-transporteurs die dag overdag kunnen komen ophalen." (PKM)