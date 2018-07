Van aftands kraam tot hypermoderne versmarkt GROENTEN- EN FRUITKRAAM AAN GROTE BAAN ONDERGAAT HEUSE METAMORFOSE KRISTOF PIETERS

20 juli 2018

02u39 0 Beveren De titel van metamorfose van het jaar gaat ongetwijfeld naar de zaak van Olivier Van Broeck en Nathalie Van Bogget. Hun aftandse groenten- en fruitkraampje aan de Grote Baan in Melsele heeft plaats geruimd voor een hypermoderne versmarkt.

Het groenten- en fruitkraampje van de familie Van Broeck is in Melsele en ver daarbuiten een begrip. Eddy Van Broeck en zijn echtgenote Mireille Cant besloten in 1989 een oude marktwagen neer te poten in de voortuin van hun huis aan de Grote Baan in Melsele. In datzelfde jaar werd ook zoon Olivier geboren. Hij groeide op in het kraam en zet nu de zaak verder met echtgenote Nathalie.





"Mijn ouders zijn intussen 66, maar beide helpen ze nog wel mee achter de schermen. Ze hebben al die jaren een vast cliënteel opgebouwd. Oorspronkelijk mikten ze vooral op de passage van de N70. Mijn vader ging elke dag naar de vroegmarkt voor groenten en fruit en mijn moeder stond hier in het kraam. We hebben niet alleen klanten van Melsele, maar ook van Burcht, Zwijndrecht en soms zelfs van verder komen ze naar hier. Toen we de laatste week in ons kraam stonden, kregen we wel vaak de reactie te horen dat mensen het jammer vonden dat zo'n authentiek kraampje nu ging verdwijnen. Intussen is de nieuwe zaak echter open en is iedereen enorm positief. Het aanbod is immers enorm verruimd. Naast groenten en fruit, hebben we nu ook een eigen bakkerij en beenhouwerij en verkopen we ook streekproducten."





Het kraampje van weleer is nu een hypermoderne versmarkt geworden. De metamorfose is natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. "Tja, het verschil is dan ook wel enorm hé," lacht Olivier. "We staan hier nu plots met veertien personeelsleden in de zaak. Ik moet nu plots meer delegeren. We liepen eigenlijk al een tijdje rond met dit idee, maar het heeft jaren geduurd vooraleer we een bouwvergunning kregen. De gemeente zag ons liever in de kern, maar dan moesten we van nul beginnen. We wilden op deze plek blijven die de klanten kennen. We moesten ook wel een versnelling hoger schakelen. Om te kunnen concurreren tegen de 'grote' moesten we zelf ook groter worden."





In tegenstelling tot het 'kraampje' van vroeger heeft de zaak nu ook een echte naam: De Smaakmakers. "Onze troef is dat we gegarandeerd verse producten aanbieden", legt Olivier uit. "We kopen zoveel mogelijk groenten en fruit van telers uit de buurt en ook voor de beenhouwerij werken we samen met plaatselijke boeren."





Het koppel heeft een hectische periode achter de rug, maar is enorm tevreden met het eindresultaat. "Het gaat soms om kleine verschillen. In de oude marktwagen was het bibberen in de winter en zweten in de zomer, maar hier is de temperatuur het hele jaar door dezelfde. Dat is voor ons al een hele luxe", lacht Olivier.