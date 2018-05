Vakantiekamp in rusthuis genomineerd voor ZiA Award 24 mei 2018

02u52 0

Een opmerkelijk vakantiekamp in een woonzorgcentrum in Beveren heeft een nominatie op zak voor een ZiA (Zorg in Actie) Award.





Het gaat om het vakantiekamp 'Jong en Oud Samen' dat het OCMW Beveren drie jaar geleden voor het eerst organiseerde. Kinderen krijgen hierbij een unieke kans om op een laagdrempelige, zinvolle en positieve manier kennis te maken met de werking van het rusthuis en met haar bewoners. De ouderen krijgen de kans om hun talenten te tonen zoals haken, schilderen of tekenen en er worden samen activiteiten opgezet zoals koken en zingen. "Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich inschrijven voor een hele week in de zomervakantie of één dag in de andere schoolvakanties", zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck. "De kampen zijn altijd zeer snel volzet. Veel kinderen voelen zich blijkbaar aangesproken om te proeven van de sfeer in de woonzorgcentra. Anderen hebben de smaak te pakken en zien we keer op keer terug." De jury van ZiA is vol lof over het project, dat ook makkelijk over te nemen is door andere gemeenten. "Het is een originele manier om oud en jong samen te brengen op een eenvoudige manier", klinkt het. "Door het bezoek van de kinderen kunnen ouderen zelf ook opnieuw 'zorg' geven en zo zingeving in hun leven brengen. Anderzijds geven de kinderen ook warmte aan de ouderen." Beveren is één van de zeven genomineerden uit een totaal van 60 inzendingen. Het grote publiek mag nu de beslissende stem uitbrengen. Nog tot en met 10 juni kan iedereen meestemmen via www.zorginactie.be. (PKM)