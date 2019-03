Vader van vermoorde Jens De Block: “Nooit gedacht dat ze dader nog zouden vinden” Kristof Pieters

18u27 4 Beveren Meer dan achttien jaar nadat het levenloze en zwaar toegetakelde lichaam van Jens De Block (29) werd gevonden, hebben speurders een verdachte geïdentificeerd. De ‘cold case’ kon opgelost worden dankzij DNA-onderzoek. Vader Romain De Block (70) werd door het parket maandagavond op de hoogte gebracht. “Ik had de moed al lang opgegeven dat er ooit nog een dader gevonden zou worden”, reageert hij geëmotioneerd.

De moord op Jens De Block uit Kieldrecht was jarenlang één groot mysterie. De toen 29-jarige jongeman werd zondag 22 oktober 2000 vermoord aangetroffen op een parking aan de Houtbriel in Sint-Niklaas. Speurders waren door een gebrek aan getuigen er nooit in geslaagd de laatste levensuren van de bouwvakker te reconstrueren. Wel stond vast dat hij die avond nog enkele cafés had bezocht. Een getuige zag hoe hij de nacht van de moord met twee mannen naar de parking van Dexia liep. Daar werd hij afgemaakt met enkele messteken in de hals. Ook zijn gezicht werd zwaar toegetakeld met een kapot geslagen bierglas. Eén van de messteken haalde de slagader open en dit was dodelijk.

Het onderzoek zat jarenlang echter muurvast. Vermoedens over een caféruzie en liefdesperikelen bleken later onjuist. Voor het VT4-programma ‘Moord & Mysterie’ werden er zelfs twee paragnosten op de zaak gezet, maar het bracht geen zoden aan de dijk. Tot nu. Het parket van Oost-Vlaanderen haalde het dossier vanonder het stof waarna de federale gerechtelijke politie er moderne technieken op toepaste, die tot een doorbraak hebben geleid. DNA-onderzoek zou hierbij een cruciale rol hebben gespeeld. Maandag werd een 43-jarige verdachte uit Buggenhout opgepakt. De man werd dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.

Moed opgegeven

Romain De Block, vader van Jens, kreeg de speurders maandagavond al aan de deur. “Ik was totaal verrast”, vertelt hij. “Alle lof voor het parket dat ze me eerst hebben ingelicht. Dat was achttien jaar geleden wel anders. Op die fatale dag was ik gaan vissen en moest ik het nieuws over de moord op Jens via de radio vernemen. De speurders hebben al een tipje van de sluier gelicht, maar om het onderzoek niet te schaden, kan ik daar niks over vertellen.”

Bij Romain valt nu een enorm pak van zijn schouders. “Ik had eerlijk gezegd de moed al lang opgegeven en me erbij neergelegd dat de dader wellicht nooit gevonden zou worden. Met de jaren slijt het verdriet natuurlijk wel een beetje, maar je blijft zoiets meedragen. Als ik zijn graf bezoek hier in Kieldrecht, komt alles terug naar boven en nu natuurlijk ook. Zijn moeder, van wie ik toen al gescheiden leefde, is acht maanden na de dood van Jens zelf gestorven en mocht het dus niet meemaken dat de dader gevat zou worden. Jens had ook nog een kind, maar die relatie was in die tijd al op de klippen gelopen.”

Opgelucht

Hoewel hij zijn zoon natuurlijk graag zag, is Romain ook niet blind voor de fouten die hij gemaakt heeft. “Het is verkeerd beginnen lopen toen hij zich aansloot bij een motorclub”, blikt hij terug. “Hij ging naar allerlei meetings, tot in het buitenland toe, en kwam in contact met drugs. Ik heb hem meermaals gewaarschuwd. Jens was een sympathieke jongen en een harde werker, maar zette ook graag de bloemetjes buiten. Ik dacht dat hij zijn wilde haren wel eens zou verliezen, maar zover is het jammer genoeg nooit gekomen.”

Romain De Block is opgelucht dat er nu eindelijk een verdachte achter de tralies zit. “Maar er blijven nog wel heel wat vragen onbeantwoord. Ik wil vooral weten wat het motief was om hem op zo’n beestachtige manier af te maken.”

Over dat motief wil het parket voorlopig niks kwijt. Het zou alleszins niet gaan om een roofmoord of een uit de hand gelopen ruzie. Vermoedelijk was het een afrekening. De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer.