Vader en zoontje gewond bij botsing 27 augustus 2018

Op de Gentseweg in Beveren zijn zaterdag omstreeks 17 uur twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval.





De bestuurder van een Peugeot die in de richting van Beveren reed, verloor bij het oprijden van de spoorwegbrug om een onbekende reden de controle over zijn wagen. De auto botste tegen een geparkeerde truck en raakte zwaar beschadigd. Ook de trailer van de de vrachtwagen bleef niet ongeschonden. De bestuurder en zijn vijf jaar jonge zoontje raakten lichtgewond en werden overgebracht naar het AZ Nikolaas. (PKM)