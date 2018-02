Unizo brengt politieke tenoren rond de tafel 14 februari 2018

02u57 0 Beveren Om de twee jaar organiseert Unizo Beveren een congres voor haar leden met een bijzonder thema. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht moest het bestuur niet lang kiezen.

Op 22 februari wordt een groot politiek debat op poten gezet. Bij de introductie krijgen de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche en de directeur Unizo Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren enkele prangende vragen voorgeschoteld. De openingstoespraak wordt gehouden door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Om de debatten in goede banen te leiden heeft Tim Pauwels, jarenlang journalist en nu ombudsman bij de VRT, toegezegd als moderator.





De thema's die - in een Beverse context - tijdens het debat zullen behandeld worden zijn: mobiliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, samenwerking en klantgedrevenheid.





Alle politieke partijen hebben hun deelname bevestigd. Aan het debat nemen Marc Van de Vijver (burgemeester CD&V), Filip Kegels (schepen en lijstrekker NV-A), Kasper Dierckx (lijsttrekker Open VLD), André Buyl (fractieleider Vlaams Belang), Ann Vermeulen (lijsstrekker Groen-Sp.a) en Nico Lauwaert (voorzitter NGB) deel.





Het congres vindt plaats in het nieuwe magazijn van SLS 'Ladislas' in de Havinkbeekstraat 14 in Verrebroek. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via mail, erik.roelandt.unizo@gmail.com, tot 20 februari. De toegangsprijs bedraagt 30 euro voor Unizoleden en 40 euro voor niet-leden. (PKM)