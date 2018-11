Uitslaande brand in leegstaand magazijn Kristof Pieters

14 november 2018

16u06 1 Beveren De brandweer van de post Kieldrecht moest dinsdagnacht uitrukken voor een uitslaande brand, pal op de grens met Nederland. Aan Kapelleberg in Nieuw-Namen ontdekte een man iets voor 1 uur dat een klein magazijn naast zijn woning in brand stond.

“Ik wou net in bed kruipen en keek nog even door het raam toen ik opmerkte dat heel mijn achtertuin verlicht was. Heel even dacht ik dat ik het licht vergeten uitdoen was, maar al snel merkte ik op dat het een vuurgloed was en zag ik dat de vlammen uit het dak van het magazijntje naast mijn woning sloegen. Ik heb onmiddellijk de brandweer verwittigd die hier razendsnel was.”

Een autopomp en tankwagen rukten uit vanuit de brandweerkazerne aan de Kouterstraat in Kieldrecht, nog geen kilometer verderop. Toen de brandweer van Hulst ruim 10 minuten later arriveerde, hadden de Belgische collega’s de brand al onder controle. Hun Nederlandse collega’s hielpen wel nog met het nablussen. Het vuur smeulde immers nog na in de dakisolatie van het gebouw. Om die smeulende isolatie goed te kunnen blussen, moest het dak dat uit metalen platen bestond met een speciale zaag opengemaakt worden.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een kortsluiting aan een lamp wordt niet uitgesloten. Volgens de brandweer begon de brand alleszins vooraan in het magazijn en verspreidde het vuur zicht via het plafond naar het dak.

Het magazijntje maakt deel uit van een complex met een woning en winkel waar twaalf jaar geleden een zogenaamde ‘growshop’ was ondergebracht. Er werd nadien ook een cannabisplantage ontdekt. Nadien werd het gebouw vaak verhuurd aan buitenlandse arbeidskrachten. Sinds een maand staat het leeg.