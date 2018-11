Uitslaande brand in appartementsgebouw in Ciamberlanidreef Achttal mensen bevangen door rook Kristof Pieters

13 november 2018

22u48 4 Beveren In een appartementsgebouw in de Ciamberlanidreef heeft dinsdagavond een zware brand gewoed. Omdat een groot aantal mensen bevangen is geraakt door de rook, werd preventief het medisch interventieplan afgekondigd. Gelukkig is niemand er ernstig aan toe.

Kort voor 22 uur werd alarm geslagen voor een brand in een flat in de Ciamberlanidreef. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten. Het vuur moet razendsnel zijn uitgebreid. De hulpdiensten evacueerden meteen het hele flatgebouw. Verspreid over de vier verdiepingen ging het om een 25-tal bewoners. De brand situeerde zich op de tweede verdieping. Omdat er een achttal bewoners bevangen waren geraakt door de zware rookontwikkeling werd het medisch interventieplan afgekondigd. “Dit was vooral preventief”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Omdat het om een zware brand ging in een appartementsgebouw wilden we geen enkel risico nemen. Niemand is er echter ernstig aan toe. Ze worden vooral voor controle op rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.”

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niks bekend maar mogelijk is het vuur in de keuken ontstaan. De bewoners die uit hun flat moesten vluchten, werden meteen opgevangen door mensen uit de buurt. Volgens de burgemeester zullen ze vermoedelijk allemaal dinsdagavond nog mogen terugkeren naar hun flat als de hulpdiensten het gebouw hebben geventileerd. Enkel de bewoner van de getroffen flat zal ergens onderdak moeten krijgen, want het appartement brandde volledig uit.

Tijdens de interventie was de Ciamberlanidreef afgesloten voor alle verkeer. De brand ging gepaard met een bijzonder zware rookontwikkeling. Momenteel is de brandweer nog aan het nablussen, maar de situatie is volledig onder controle.