Uitslaande brand in achterbouw van woning 23 april 2018

In de Melkaderlaan in Kallo ontstond zaterdagochtend omstreeks 5 uur brand in een rijwoning. Het was een buurman die





de hulpdiensten verwittigde. Toen de brandweer aankwam, was de brand al uitslaand. Een kleine achterbouw stond in lichterlaaie. De ramen op de eerste verdieping sneuvelden door de hitte. De brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat de brand oversloeg op de aanpalende woning. Eén van de bewoners liep lichte verwondingen op. Hij werd ter plaatse in de ziekenwagen verzorgd. De oorzaak van de brand is voorlopig niet gekend. De woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. (PKM)