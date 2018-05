Uitrit campus AZ Nikolaas naar Vuurkruisenlaan 26 mei 2018

Beveren Het AZ Nikolaas neemt maandag de nieuwe hoofdingang in gebruik van de campus Beveren. Er is een zone voorzien voor in- en uitstappen.

"Men kan dus gratis het terrein oprijden en verlaten om een patiënt of bezoeker aan de ingang af te zetten", zegt directeur Koen Michiels. "Wie wel wenst te parkeren, kan gebruik maken van de ondergrondse parking." De inrit, zowel voor het woonzorgcentrum Grootenbosch als voor AZ Nikolaas, bevindt zich aan de Oude Zandstraat (N70). De uitrit wijzigt vanaf maandag naar de Vuurkruisenlaan. Vanaf diezelfde dag zal het woonzorgcentrum Grootenbosch ook over een eigen bezoekersparking beschikken. Er is ook nog een personeelsparking met een vijftigtal plaatsen bovengronds. Bezoekers van het ziekenhuis moeten ondergronds parkeren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de buitenomgeving. Dat het zolang heeft geduurd, had vooral te maken met de specifieke fasering van de werf. Het ziekenhuis zelf werd in 2016 al in gebruik genomen, maar daarna moesten de oude gebouwen stelselmatig worden gesloopt. Eerst werd de kant van de N70 aangepakt om de inrit vrij te maken voor de ondergrondse parking met 150 plaatsen. In een laatste fase werd de oude ziekenhuisvleugel aan de kant van de Vuurkruisenlaan afgebroken. De omgeving zal er binnenkort niet alleen veel groener uitzien. Er zullen ook amper nog omheiningen zijn. Het AZ Nikolaas koos namelijk bewust voor één grote campus met wandelpaden naar de buren van het woonzorgcentrum. Er komt ook nog een 'revalidatietuin' voor de patiënten. (PKM)