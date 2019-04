Uitdoofscenario voor baanwinkels langs N70: geen nieuwe kledingzaak meer na sluiting Fashion Store Kristof Pieters

17 april 2019

16u03 0 Beveren Voor een baanwinkel langs de N70 in Beveren is voor de eerste maal een uitdoofscenario toegepast. Het gaat om The Fashion Store aan de Gentseweg. Nu deze de deuren heeft gesloten, mag er geen nieuwe detailhandel in de plaats komen. Fitnessketen Basic Fit heeft intussen wel al de bovenverdieping in concessie genomen om uit te breiden.

Het gemeentebestuur van Beveren en Aangenaam Winkelen vochten enkele jaren terug een procedureslag uit tegen The Fashion Store bij de Raad van State. Het gemeentebestuur en de lokale handelaars wilden immers baanwinkels een halt toeroepen en dan vooral winkels die in volle concurrentie zouden treden met de bestaande handel in de kern van Beveren. Het college weigerde een vergunning maar de kledingketen ging in beroep en mocht toch de deuren openen. Daarop trokken de gemeente en Aangenaam Winkel naar de Raad van State. Uiteindelijk werd er geen vonnis afgewacht en sloten de betrokken partijen een overeenkomst. Het akkoord bestond uit een uitdoofscenario waarbij The Fashion Store geen enkele vierkante meter extra mocht uitbreiden en bij een sluiting mocht er geen nieuwe winkel met kleding, schoenen of cosmetica in de plaats komen. The Fashion Store bleek geen lang leven beschoren en heeft nu de deuren inderdaad moeten sluiten. Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) wil er dan ook op toezien dat het uitdoofscenario gerespecteerd zal worden. Fitnessketen Basic Fit heeft intussen de bovenverdieping al in gebruik genomen om uit te breiden. “En daartegen hebben we geen enkel bezwaar”, benadrukt Kegels. “Ook de aanpalende vestiging van een keukenzaak was voor ons geen probleem. We wilden echter geen winkels meer die een directe dreiging vormen voor de handelskern. We hebben met dit dossier een duidelijk signaal willen geven. We werken intussen aan duidelijkere regels met de afbakening van een kernwinkelgebied. Binnen dit gebied is er ruimte voor grootschalige detailhandel, maar daarbuiten niet.”

Het uitdoofscenario voor The Fashion Store was het gevolg van een juridisch gevecht maar op algemene regels is het nog wachten. De gewestweg N70 werd twee jaar geleden wel geselecteerd voor het proefproject ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Tot nog toe pakte elke gemeente het anders aan en ontbrak het vaak aan duidelijke richtlijnen om deze mastodonten te weren. De provincie werkt daarom aan een actieplan voor het volledige traject van de N70 van Gent tot Antwerpen, goed voor 48 km gewestweg doorheen acht gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat de voorbije zes jaar het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlakte bij baanwinkels en shoppingcenters steeg met 170% terwijl de leegstand in de kernen met maar liefst 69,5% toenam. “Wat in een boodschappentas past, hoort thuis in de kern”, vindt Kegels. “We hopen dan ook snel over de nodige instrumenten te beschikken om dit ook af te dwingen.”