Uitbater fitnesszaak schoffeert rouwende familie RUZIE OVER PARKEERPLAATSEN NA AFSCHEIDSPLECHTIGHEID KRISTOF PIETERS

02u47 0 Kristof Pieters De parking van de fitnesszaak waar een aantal familieleden, die de uitvaart bijwoonden, zich geparkeerd hadden. Dat viel bij de uitbaters in slechte aarde. Beveren Fitnessketen Oxygen en rouwcentrum Van Raemdonck zoeken samen een oplossing voor de parkeerproblemen na een incident afgelopen weekend. De gerant van het Beverse filiaal schoffeerde de rouwende familie die zich voor de deur van de fitnesszaak geparkeerd had. De familie dient een klacht in. Oxygen betreurt het incident.

Afgelopen zaterdag werd in het rouwcentrum Van Raemdonck in de Albert Panisstraat in Beveren afscheid genomen van Jacqueline De Jonghe. Voor de familie was het al een beproeving, maar een incident na afloop van de plechtigheid zorgde ervoor dat de dag een wel erg wrang einde kende. "Omdat het rouwcentrum niet over een grote parking beschikt, werd er ook gebruik gemaakt van de parkings van de aanpalende winkel Brantano en Oxygen Fitness", erkent kleinzoon Davy Caluwé.





Kristof Pieters Davy Caluwé, de kleinzoon van de overleden Jacqueline De Jonghe.

Ronduit walgelijk

"Er staat nergens aangeduid dat het om private parkings gaat, maar ik kan begrijpen dat dit nodige frustraties oplevert bij de uitbater van Oxygen. Het was dan ook begrijpelijk dat de uitbater een briefje voor de ruit van de wagens had geplaatst met de vraag of mensen zich in het vervolg zich niet meer zouden willen parkeren. Maar wat er zich na de rouwdienst heeft voorgedaan, is ronduit walgelijk", vindt Davy Caluwé. "Een familie die net werd geconfronteerd met het verlies van een dierbare, werd heel brutaal aangepakt door de uitbaters van deze fitnesszaak. Beide waren voor geen rede vatbaar en uiterst agressief. Mensen die hun excuses aanboden omdat ze niet op de hoogte waren van het 'parkeerverbod', werden verbaal bedreigd. Men dreef zelfs de spot met de dood van mijn oma. Op vertrekkende wagens werd geschopt en gespuwd. Heel wat familieleden waren volledig in shock na deze taferelen. Te horen krijgen dat onze oma een 'teef was en terecht gestorven is'. Het moet geen uitleg dat we aan de grond stonden genageld. We begrijpen dat het parkeerprobleem voor grote frustraties zorgt bij de uitbater maar dan moeten ze dit aankaarten bij het rouwcentrum en niet op deze manier tekeer gaan tegen mensen die net een dierbare verloren hebben."





De familie diende een klacht in bij de fitnessketen en liet ook haar ongenoegen blijken bij het gemeentebestuur.





De gerant van de fitnesszaak is zich van geen kwaad bewust. "Het interesseert me niet dat die mensen van een uitvaart kwamen. Dit geeft hen niet het recht om onze parkeerplaatsen in te palmen", reageert hij. "We zaten die dag met een feestje in onze binnenspeeltuin. Twee uur lang hebben we geen enkele klant gezien omdat de parking volzet was. Normaal rekenen we 15 euro aan voor een dagpas op de parking. Als men respect wil, moet men ook respect opbrengen en dat was hier niet het geval. Ik moet een zaak runnen. Wie gaat het huurgeld anders betalen? Ik heb alvast de factuur doorgestuurd naar het rouwcentrum."





Op de vingers getikt

Bij Oxygen Fitness betreurt men het incident. "Het gaat om een discussie die langs beide kanten geëscaleerd is", reageert de marketing manager. "Mensen die een dierbare hebben verloren moeten met respect behandeld worden, maar omgekeerd geeft dit natuurlijk geen privileges. We hebben de uitbaters wel op de vingers getikt en duidelijk gemaakt dat er andere manieren zijn om hiermee om te gaan. Dit soort escalaties passen niet binnen de filosofie van ons bedrijf. We gaan nu zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor het parkingprobleem in samenspraak met het rouwcentrum", klinkt het bij Oxygen Fitness.





Schepen van middenstand Filip Kegels (N-VA) is intussen op de hoogte gebracht van de problemen. Ook hij betreurt het incident. "De gerant moet dit uitpraten met het uitvaartcentrum, maar had zijn frustraties niet mogen uitwerken op een rouwende familie. Dit is ongepast en op geen enkele manier goed te praten", vindt hij.