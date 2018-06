Twijfels rond respecteren vrachtwagenverbod 23 juni 2018

02u40 0

Groen-sp.a heeft twijfels of het vrachtwagenverbod op de N451 in Vrasene wel degelijk gerespecteerd wordt. Er was al lang een verbod voor doorgaand vrachtverkeer door Vrasene, maar in de realiteit bleken de boetes die aan zo'n overtreding gekoppeld zijn, onvoldoende reden voor chauffeurs om een omweg te nemen en in de file te staan. Daarom werden vorig jaar andere verkeersborden geplaatst waardoor het een zwaardere overtreding is met daaraan gekoppeld een onmiddellijke inning van 174 euro. Volgens gemeenteraadslid Geert Noppe werkte het systeem in het begin, maar was het effect van korte duur. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is er wel degelijk een effect, maar kan de politie niet elke dag controle uitvoeren. "We hebben dit besproken op het politiecollege en er is afgesproken om een tandje bij te steken met regelmatige controles, maar we hebben 150 manschappen en nog twee andere gemeenten waar ze ingezet moeten worden. Net daarom is er een studie besteld voor de inzet van slimme camera's", aldus burgemeester Marc Van de Vijver. (PKM)