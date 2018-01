Twee vrachtwagens botsen op E34 02u56 0 Foto Pieters De vrachtwagen die werd aangereden.

Op de E34 in Melsele, richting Antwerpen, botsten gisteren om 15 uur twee vrachtwagens. De bestuurder van een Nederlandse truck reed ter hoogte van de oprit Melsele in op zijn voorligger, ook een vrachtwagen met een Nederlandse nummerplaat. De chauffeur van de aanrijdende vrachtwagen kreeg zijn deuren niet meer open. De brandweer was zeer snel ter plaatse, want het ongeval gebeurde op een boogscheut van de brandweerpost Melsele. De chauffeur liep geen verwondingen op, maar was erg aangeslagen. "Ik was net gaan laden bij Katoennatie", vertelt hij. "Het was druk en het regende fel. Ik hield afstand, maar zag dat de vrachtwagen voor mij plots alles moest dichtgooien. Ik remde, maar voelde mijn truck gewoon verder glijden." Door het ongeval waren twee rijstroken versperd, het verkeer kon enkel over de pechstrook. Er stond een file van op de R2 en vanaf Vrasene op de E34 zelf. Na een uur was de vrachtwagen getakeld (PKM)