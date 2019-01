Twee vrachtwagens botsen in Beverentunnel, chauffeur lichtgewond Kristof Pieters

29 januari 2019

16u49 0 Beveren Voor de tweede dag op rij zijn er in de Beverentunnel twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een chauffeur raakte hierbij lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.40 uur op de R2 richting Stabroek. Een Nederlandse vrachtwagen reed vooraan in de tunnel in op zijn voorligger, een Litouwse truck. “Ik reed de tunnel in met ruim voldoende afstand op mijn voorligger”, getuigt de Nederlandse chauffeur. “Ik rij hier vaak en weet dat dit een gevaarlijke, drukke tunnel is. Toen ik de koker ingereden was, zag ik dat de vrachtwagen voor mij plots heel bruusk remde. Dat deed ik ook, maar mijn vrachtwagen leek wel door te glijden. Ik kwam enkele meters tekort.”

De man raakte licht gewond maar zou later zelf een dokter opzoeken. De andere chauffeur bleef ongedeerd. Drie van de acht splinternieuwe auto’s die hij vervoerde, liepen bij de botsing wel blikschade op.

De Nederlandse vrachtwagen werd getakeld, de Litouwse trucker kon zijn weg na het afhandelen van de nodige formaliteiten verderzetten. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten. Dat zorgde er al snel voor dat er heel wat file stond. Omstreeks 14.45 uur was de vrachtwagen getakeld en kon de weg weer volledig opengesteld worden. Daarna losten de files snel op.