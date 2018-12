Twee prominente plaatsen op verkiezingslijsten voor Sp.a Beveren Kristof Pieters

16u41 1 Beveren De Beverse afdeling van sp.a is goed vertegenwoordigd op de Oost-Vlaamse lijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen in mei die zondag goedgekeurd werden. Issam Benali en Méline Rovillard krijgen daarbij mooie plaatsen.

Zowel gemeenteraadslid Issam Benali als partijsecretaris Méline Rovillard krijgen de vierde plaats op respectievelijk de effectieve lijst voor het Vlaams Parlement en voor de Kamer. “Dat is een bevestiging van de groei die sp.a Beveren als afdeling heeft doorgemaakt én van de mooie resultaten die beide kandidaten gehaald hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen”, klinkt het bij voorzitter Pol Staut.

Voor Issam Benali (34) is het niet de eerste keer dat hij zal figureren op een nationale of Vlaamse lijst. In 2014 behaalde hij nog een sterke score van 5.287 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober wist Issam zijn stemmenaantal in Beveren te verdubbelen en hij hoopt nu opnieuw op een sterke score in Oost-Vlaanderen. Als vakbondsman wil hij vooral werk maken van een sterker sociaal beleid, van werkbaar werk en van meer investeringen in de zorg.

Méline Rovillard stond in oktober (gemeenteraadsverkiezingen) voor het eerst op een verkiezingslijst. Als eerste opvolger valt ze voorlopig net buiten de gemeenteraad. Méline (23) is advocate in het sociaal recht.