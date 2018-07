Twee ongevallen op één dag tijd op zelfde kruispunt 14 juli 2018

Het kruispunt van Turfbanken en de Gemenestraat heeft zijn kwalijke reputatie als gevaarlijk kruispunt gisteren nog maar eens waargemaakt. Vorig jaar waren er elf aanrijdingen, dit jaar staat de teller al op zeven. Gisteren gebeurden er zelfs twee ongevallen op een dag tijd. 's Ochtends rond 7.30 uur reden twee personenwagens in op elkaar. De bestuurder van een Volvo die op Turfbanken richting Kieldrecht reed, verleende geen voorrang aan een Mini, die richting Kreek reed. De Mini tikte de Volvo achteraan aan waardoor die begon te tollen en in de gracht belandde. Iets voor 16 uur gebeurde er opnieuw een ongeval. Een Renault Megane met Zweedse nummerplaat die op Turfbanken richting Verrebroek reed, werd in de flank geraakt door een lichte vrachtwagen. Een passagier raakte licht gewond en werd ter plaatse verzorgd. Een baby en de bestuurder bleven ongedeerd. (PKM)