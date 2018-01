Twee ongevallen met vrachtwagens in Beverentunnel 25 januari 2018

In de Beverentunnel op de R2 richting Nederland deden zich gisterenmiddag twee ongevallen met vrachtwagens voor. Omstreeks 13.30 uur botsten op het einde van de tunnel twee vrachtwagens. De bestuurders raakten niet gewond en konden nog op eigen kracht de tunnel uitrijden. Niet veel later botsten in het begin van de tunnel opnieuw twee vrachtwagens. Ook hierbij raakten geen bestuurders gewond, maar twee vrachtwagens, een Poolse en een Turkse truck moesten getakeld worden. Omdat er brokstukken en olie op de weg terechtkwamen, moest de brandweer ter plaatse komen om de weg weer vrij te maken. Door de ongevallen ontstond er heel wat verkeershinder. (PKM