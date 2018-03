Twee ongevallen in enkele uren tijd in Beverentunnel 09 maart 2018

In de Beverentunnel hebben zich gisterenmiddag kort na elkaar twee ongevallen voorgedaan. Goed voor ellenlange files.





Vier trucks botsten iets na 13 uur midden in de tunnel richting Nederland. Er vielen geen gewonden, maar er was veel materiële schade. Twee vrachtwagens moesten getakeld worden. Enkele minuten na die takeling botsten op exact dezelfde plaats weer twee trucks. Daarbij raakte de trekker van een truck beschadigd. De bestuurder raakte niet gewond, maar had hulp nodig om uit de stuurcabine te raken. (PKM)