Twee nieuwe waterbussen feestelijk gedoopt Frequentie wordt verhoogd naar afvaart ieder half uur Kristof Pieters

30 december 2018

11u25 0 Beveren Vanaf dinsdag 2 januari zullen er twee nieuwe waterbussen worden ingezet op de Schelde en wordt de frequentie op de noordelijke route verhoogd met ieder half uur een afvaart. De Aqua Jade en Aqua Emerald werden in Willemstad zaterdag feestelijk gedoopt

Het zuidelijke traject van de Waterbus lokte vanaf de lancering in juli 2017 tot begin oktober 2018 al meer dan 330.000 reizigers. Op 8 oktober opende de aansluitende noordelijke route met haltes aan het Steenplein, Sint-Anna, Zwijndrecht en de Kallosluis. Tot nu toe was dat laatste traject nog gratis en was er slechts één waterbus per uur, maar daar komt op 2 januari verandering in.

Exploitant Aqualiner heeft namelijk twee nieuwe schepen toegevoegd aan de vloot zodat de frequentie verhoogd kan worden tot een afvaart ieder half uur. De Waterbus wordt vooral ondersteund door het Havenbedrijf Antwerpen en is bedoeld als alternatief voor wie de files op de weg wil vermijden.

De snelle schepen zijn op korte tijd erg populair geworden. De eerste Waterbus, die in juli 2017 gedoopt werd tot Aqua Diamond, was een eerbetoon aan de diamantstad. Ook de rest van de vloot zal daarom vernoemd worden naar een edelsteen. De twee nieuwste aanwinsten zijn de Aqua Jade en Aqua Emerald. Op dit moment bestaat de vloot uit 3 nieuwe en 3 bestaande schepen. Vanaf februari verwacht Aqualiner de overige nieuwe schepen aan de vloot toe te voegen. In totaal zal die uit 13 vaartuigen bestaan.

Vanaf 2 januari kan men de Aqua Jade en Aqua Emerald zien varen over De Schelde. DeWaterbus verbindt Hemiksem met Kruibeke, Steenplein, Sint Anna, Zwijndrecht en Kallosluis aan elkaar. Een waterbus legt het volledige zuidelijke en noordelijke traject samen af in iets minder dan een uur. Intussen liggen er ook nog plannen op tafel om De Waterbus ook op het Albertkanaal tot Wijnegem in te zetten, op een oostelijke route dus. Voor een verlenging in zuidelijke richting tot Temse/Bornem loopt er een haalbaarheidsstudie.

Voor meer info over vaartijden- en trajecten, tarieven, tickets, maand- en jaarabonnementen en actueel nieuws kan men terecht op http://www.dewaterbus.be