Twee inbraken op twee dagen tijd 30 januari 2018

Dieven hebben tweemaal ingebroken in een kantine in de Trepelandstraat in Melsele. Het raam aan de achterzijde van de kantine werd ingeslagen. De daders gingen aan de haal met een computer, harde schijf, flessen wijn en wisselgeld. Bij de tweede inbraak werden vooral alcoholische dranken gestolen. De eerste inbraak werd zaterdag vastgesteld de tweede inbraak zondag.





(PKM)