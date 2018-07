Twee huizen lopen schade op bij dakbrand 14 juli 2018

02u32 0 Beveren In de Kouterstraat in Kieldrecht zijn twee woningen beschadigd geraakt bij een dakbrand. Het vuur brak uit na werken aan een klein plat dak aan de achterzijde van de woning. Om het vuur te lijf te kunnen gaan, moest de brandweer langs de achterliggende Grensstraat werken.

Het ging voornamelijk om een smeulbrand tussen een vals plafond. Het vuur was snel onder controle, maar net toen de brandweer de spullen aan het inpakken was, merkte een passant opnieuw rook op, dit maal aan de voorzijde van de woning in de Kouterstraat. De aanwezige brandweerploegen repten zich naar de voorzijde van de woning waar zij inderdaad een rookontwikkeling konden vaststellen uit de ramen die op een kier stonden. Omdat er niemand thuis was, moest de brandweer de deur inbeuken. Binnen was er een aanzienlijke rookontwikkeling, maar na een grondige controle bleek er geen brand te zijn. Na wat zoekwerk werd geconstateerd dat de rook zich via een vals plafond dat doorloopt van de ene naar de andere woning kon verspreiden. Beide woningen liepen daardoor lichte rookschade op. Het dak van de achterbouw van de woning waar het vuur ontstond liep wel flink wat brandschade op. Er raakte niemand gewond. Door de interventie was de Kouterstraat een tijdje afgesloten voor alle verkeer. (PKM)