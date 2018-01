Twee gewonden bij zware aanrijding op N70 20 januari 2018

02u30 0 Beveren Op het kruispunt van Vesten (N70) met het Pareinpark in Beveren kwam het gisteren rond de middag tot een zware aanrijding tussen twee BMW's.

Een man wou met zijn wagen komende uit het Pareinpark de N70 richting Melsele oprijden. De laagstaande zon verblindde hem echter, waardoor hij de andere BMW niet zag aankomen. Hij werd in de flank geramd. Beide bestuurders raakten bij de aanrijding gewond. De twee wagens waren total loss. Ze stonden in het midden van de weg en zorgden ervoor dat het verkeer op de drukke N70 in de soep draaide.





De brandweer en politie kwamen ter plaatse om het verkeer te regelen. De N70 werd een tijdlang afgesloten. Verkeer moest via het Pareinpark een omleiding volgen. Er gebeurden al vaak ongevallen aan het kruispunt. Bij de heraanleg van de N70 zal er een ovonde komen om de veiligheid te verbeteren. (PKM)