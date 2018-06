Twee gewonden bij kop-staartaanrijding op N70 13 juni 2018

Bij een kop-staartaanrijding tussen twee auto's zijn maandagavond twee gewonden gevallen in de Oude Zandstraat in Beveren. De bestuurster van een Fiat merkte te laat op dat de bestuurder van de Mercedes die voor haar reed een remmanoeuvre moest uitvoeren. De vrouw reed achteraan in op de Mercedes. Beide bestuurders werden naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De twee wagens liepen schade op. De brandweer kwam ter plaatse omdat er motorolie op de rijbaan terecht gekomen was. Door het ongeval ondervond het verkeer op de N70 hinder. (PKM)