Twee fietsers en bromfietser gewond bij aanrijdingen

27 november 2018



Bij drie afzonderlijke ongevallen zijn maandagmiddag in het centrum van Beveren in twee uur tijd twee fietsers en een bromfietser gewond geraakt. Het eerste ongeval gebeurde om 14.45 uur. Een bromfietser en een wagen kwamen met elkaar in aanrijding op het kruispunt van de Pastoor Steenssensstraat met de Peter Benoitlaan. De bromfietser raakte lichtgewond. Op de Grote Markt kwam vervolgens om 15.24 uur een fietsster in aanrijding met een wagen. De minderjarige fietsster raakte lichtgewond. Tot slot raakte ook in de Donkvijverstraat maandag rond 16.45 uur een fietsster gewond bij een ongeval. De fietsster reed tegen een plots openzwaaiend portier van een geparkeerde wagen. Het slachtoffer viel en raakte lichtgewond.