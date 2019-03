Twee bestuurders en minderjarige passagier gewond bij aanrijding Kristof Pieters

25 maart 2019

16u06 0

Twee wagens zijn vrijdag om iets na 17 uur met elkaar in aanrijding gekomen op het kruispunt van de Kalishoekstraat met de Albrecht Rodenbachlaan in Melsele. Beide bestuurders en één minderjarige passagier raakten hierbij lichtgewond. Op het kruispunt van de Grote Markt met de Gravendreef in Beveren kwam vrijdag om 16.40 uur ook nog een minderjarige fietser in aanrijding met een wagen. De fietser raakte lichtgewond.