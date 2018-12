Twee auto’s in de gracht na slipper



Kristof Pieters

14 december 2018

09u34 0

In een bocht in de Nieuw-Arenbergstraat in Kieldrecht zijn donderdagochtend twee wagens beginnen slippen. Beide auto’s zijn de gracht terechtgekomen. De twee bestuursters raakten hierbij lichtgewond.