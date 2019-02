Twee auto’s in beslag genomen tijdens ‘verkeersveilige dag’ Kristof Pieters

28 februari 2019



Ook de politie van de zone Waasland-Noord nam deel aan de verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen en heeft op twee plaatsen in de politiezone snelheidscontroles gehouden. 2.644 voertuigen werden gecontroleerd, waarvan er 392 te snel reden. Verder zijn er processen-verbaal opgesteld wegens het negeren van een bevel van een bevoegd persoon en het negeren van een rood licht. Drie bestuurders zijn geverbaliseerd wegens het gebruik van de gsm en één omdat hij geen drager was van de veiligheidsgordel. Een bromfiets die te hard reed, werd in beslag genomen voor een periode van 30 dagen. Eén voertuig bleek niet geldig gekeurd en niet geldig verzekerd te zijn. De auto werd in beslag genomen. Tenslotte bleek één bestuurder geen rijbewijs te kunnen voorleggen. Ook zijn voertuig is in beslag genomen.