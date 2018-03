Tussenkomst in schoolfactuur beperkt voor secundair 31 maart 2018

De gemeenteraad van Beveren heeft het schoolparticipatiefonds goedgekeurd. Omdat steeds meer scholen blijven zitten met onbetaalde facturen, zal de gemeente tekorten vanaf volgend schooljaar deels bijpassen. De tegemoetkoming komt er voor het basis- en het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs bedraagt de tussenkomst 80 procent van de maximumfactuur. Voor secundair onderwijs komt er een eenmalige bijdrage van 45 euro per schooljaar. De gemeente trekt hiervoor een budget uit van 150.000 tot 200.000 euro. Volgens gemeenteraadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) zijn de kosten voor het secundair onderwijs veel hoger dan die voor het basisonderwijs. "Hier is geen maximumfactuur en de bijdrage is slechts 45 euro. Gemiddeld kost het ASO ouders 270 euro en voor het BSO kan dit oplopen tot 732 euro. Net kansarmen hebben dus de meeste schoolkosten, want zij kiezen vaker voor technisch of beroepsonderwijs." Volgens schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) is er met de scholen een charter afgesloten om de kosten maximaal kosten te drukken en bieden ze ook afbetalingsplan aan. "En bovendien is er voor het secundair een schooltoelage van de Vlaamse overheid en die ligt dan weer een pak hoger." (PKM)