Truckers op hotel aan Waaslandhaven? GEMEENTE WIL BEWAAKTE PARKING VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS KRISTOF PIETERS

05 juni 2018

02u45 0 Beveren Er komt een nieuwe bewaakte truckparking aan de Hazopweg in Kallo. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) stelt een perceel van vier hectare ter beschikking en zoekt een partner voor de realisatie en uitbating. De voorkeur gaat naar een combinatie van een parking met hotel.

Het is intussen al een vertrouwd beeld geworden. 's Avonds en vooral in het weekend zakken honderden vrachtwagens af naar de Waaslandhaven. Niet om er te laden of lossen, maar wel om er de nacht door te brengen. Doordat snelwegparkings oververzadigd zijn, zien truckers het havengebied als een ideaal alternatief om te overnachten. De vrachtwagens staan vooral geparkeerd langsheen de Keetberglaan in Melsele en de Blikken in Verrebroek. Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zijn er niet zo gelukkig mee dat de Waaslandhaven één grote 'parking' aan het worden is.





Marktbevraging

MLSO heeft nu een marktbevraging gelanceerd voor het ontwerp, de aanleg en de uitbating van een vrachtwagenparking. "We hebben hiervoor een braakliggend terrein van zo'n vier hectare ter beschikking gesteld", zegt voorzitter Peter Van de Putte. "We verwachten van de deelnemers een idee en ontwerp hoe die parking er zal uitzien en geven ook een aantal richtlijnen mee. Zo moet de uitsluiting gebeuren via de rotonde van de Hazopweg. Ook gaat onze voorkeur naar de combinatie van een truckparking met een hotel zodat chauffeurs niet verplicht de nacht moeten doorbrengen in hun cabine. We weten ook dat vier hectare niet zal volstaan voor alle truckers die in het havengebied komen overnachten, maar er zal op z'n minst dan wel een waardig alternatief voorhanden zijn." Vrachtwagenchauffeurs mogen trouwens hun weekendrust niet langer in hun truck doorbrengen. Dat stelde het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar nog in een arrest.





Bewaakte truckparking

MLSO wil in ieder geval dat er een aantal faciliteiten zijn zoals toiletten en douches waar truckers zich kunnen opfrissen. "Uiteraard zal dit niet gratis zijn en de vraag is of Oost-Europese truckers bereid zijn hiervoor te betalen", geeft voorzitter Boudewijn Vlegels toe. "Daarom dat er eerst een marktbevraging komt." In onze regio investeerden onder meer G4S en Total vorig jaar in een bewaakte truckparking langs de E17 in Kalken. Die werkt bijna volledig automatisch. Truckers krijgen bij aankomst een ticket en camera's nemen intussen een foto van de bestuurder en de nummerplaat. Bij vertrek voert de chauffeur zijn ticket en persoonlijke code aan de uitrit in, terwijl een ANPR-camera de nummerplaat opnieuw controleert. Wanneer alles overeenkomt, gaat de slagboom vanzelf omhoog.





De inschrijvingsperiode voor de truckparking in de Waaslandhaven loopt nog tot 2 september. Tegen eind 2019 zou de parking operationeel moeten zijn.