Trucker rijdt brandkraan aan 20 april 2018

02u34 0

In het Beverpark aan de Gentseweg in Beveren heeft een trucker tijdens een manoeuvre een brandkraan aangereden. Die raakte beschadigd waardoor duizenden liters drinkwater de riolering inliepen. De brandweer en De Watergroep kwamen ter plaatse. De watertoevoer aan het begin van de straat werd afgesloten waardoor het lekken stopte. Enkele bedrijven in het industriepark zaten daardoor tijdelijk zonder drinkwater. De hydrant werd hersteld, waarna de toevoer weer opengedraaid werd. (PKM)