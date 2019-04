Truck vat vuur aan tolhuisjes Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

05 april 2019

11u20 0 Beveren Een Nederlandse vrachtwagen vatte vrijdagochtend plots vuur door een kortsluiting. Dit gebeurde ter hoogte van de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel in Kallo. Gelukkig werd het vuur tijdig opgemerkt door een collega-trucker en reed de vrachtwagen niet al brandend de tunnel in.

Het incident deed zich voor op het tolplein van de Liefkenshoektunnel richting Stabroek. De chauffeur, een jonge Nederlander, stond net stil aan de betaalterminal en had het vuur aan zijn vrachtwagen in eerste instantie zelf nog niet opgemerkt. Het was een opmerkzame collega-vrachtwagenchauffeur, die achter hem reed, die de rook opmerkte toen zijn voorligger stopte voor de slagboom aan de tolhuisjes. De getuige twijfelde geen seconde, sprong uit zijn vrachtwagen en greep een poederblusser. Op dat moment grepen de vlammen snel om zich heen. Personeel van de NV Liefkenshoektunnel snelde ook ter plaatse met een grote poederblusser waarmee ze het vuur al snel onder controle kregen. De opgeroepen brandweer moest enkel nog een controle doen en bluste voor de zekerheid nog even na. Door het bluspoeder lagen enkele lanen en betaalterminals onder een wit laagje, maar dat werd door de technici van de Liefkenshoektunnel al snel verwijderd.

De vrachtwagen kon de geblokkeerde laan op eigen kracht verlaten maar kreeg een verbod om nog verder te rijden en werd getakeld. Het risico bestond immers dat er zich opnieuw een kortsluiting zou voordoen. In ieder geval werd erger vermeden. Mocht het vuur niet zo snel opgemerkt geweest zijn, was de vrachtwagen mogelijk al brandend de tunnel ingereden en waren de gevolgen heel wat ernstiger geweest.