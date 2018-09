Truck gegrepen door goederentrein 03 september 2018

Op de spoorwegovergang in Kruipin in de Waaslandhaven is vrijdagavond een vrachtwagen gegrepen door een goederentrein die net de gasterminal aan de Land van Waaslaan verliet. Daardoor reed de trein nog niet snel. Toch werd de Roemeense truck een vijftal meter meegesleurd. De vrachtwagenchauffeur bleef net als de machinist ongedeerd. De trekker liep wel schade op. Door het ongeval was de weg een tijdlang in beide richtingen versperd. In de Waaslandhaven gebeuren wel vaker ongevallen aan overwegen. Die zijn uitgerust met een belsignaal en rode lichten, maar geen slagbomen. De bestuurder verklaarde dat hij de rode lichten niet zag door de lage stand van de zon, iets wat bij vorige ongevallen aan overwegen ook vaak de boosdoener was. (PKM)