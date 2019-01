Trek eens de schoenen van een Romein aan Drie eeuwen Romeinse geschiedenis door de ogen van twee families Kristof Pieters

31 januari 2019

14u11 0 Beveren Wie er ooit al van droomde om eens in de schoenen te staan van een echte Romein, kan in februari en maart terecht in het Erfgoedhuis Hof ter Welle. En dat mag men best letterlijk nemen want bezoekers krijgen de kans om kledij uit die periode aan te trekken. De expo ‘Gegroet Marius & Stella’ toont aan de hand van echte archeologische vondsten uit onze regio hoe het dagelijkse leven er uit zag aan de rand van het Romeins imperium.

De rondreizende expo is samengesteld door Erfpunt en zal in zeven gemeenten te zien zijn. “We hebben van Europa een subsidie gekregen van 25.000 euro”, zegt voorzitter Johan Smet. “We wilden er wel geen stoffige expo van maken. Het moest interactief zijn en alle leeftijden aanspreken.”

Drie eeuwen aan Gallo-Romeinse geschiedenis worden daarom bekeken door de ogen van twee fictieve personages Marius en Stella en hun respectievelijke families. “De personages zijn dan wel verzonnen maar hun leefomgeving niet”, zegt Inge Baetens, directeur van Erfpunt. “We brengen op onze Facebookpagina elke week een nieuwe episode uit hun familiegeschiedenis, vol belevenissen uit het dagelijkse leven in dit uitgestrekte wereldrijk, gekoppeld aan weetjes en feiten uit die periode, maar ook uit het Europa van vandaag.”

Aan deze verhalen wordt een rondreizende pop-up expo gekoppeld die doorheen zeven gemeenten (Beveren, Kruibeke, Stekene, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Temse en Waasmunster) van het Waasland trekt. “We tonen hier een aantal echte archeologische vondsten uit de eigen regio”, vervolgt Baetens. “Daarnaast zijn er ook replica’s van gebruiksvoorwerpen en kledij. Bezoekers mogen de kleren aanpassen, ervaren hoe de schoenen waren van een doorsnee Romein of eens zien hoe ze staan met Romeinse juwelen.” Voor scholen heeft Erfpunt ook twee educatieve pakketten samengesteld. “Na een rondleiding in de expositie gaan de leerlingen aan de slag als echte archeologen. Door het onderzoeken van munten en andere archeologische voorwerpen ontdekken ze de functie van een mysterieuze kuil. In onze regio zijn er heel wat van die kuilen teruggevonden. Eind 3e eeuw viel het Romeinse rijk in elkaar en moesten families halsoverkop op de vlucht slaan. Ze konden of wilden niet hun hele fortuin meenemen en staken daarom veel onder de grond. Onder meer in Belsele hebben we zo’n muntschat teruggevonden.”

De Romeinen zorgden ook voor andere invloeden in de keuken. “Dat gaat van olijfolie tot korianderzaad waarmee gerechten verfijnd werden”, vervolgt Inge Baetens. “We zochten 13 landgenoten met roots in één van de hoeken van het Romeinse Rijk om een familiegerecht te serveren. We werken samen met de Foodarcheoloog om de typische Romeinse invloed in zo’n gerecht te analyseren. Al die gerechten zijn samengebracht in een kookbundel die te koop wordt aangeboden voor de prijs van 15 euro.”

Wie ook zo’n gerecht wil proeven is welkom op donderdag 7 februari om 20 uur voor een degustatielezing. Inschrijven kan voor 5 euro via admin@erfpunt.be. Er komt ook nog een echte Romeinse legionair langs van een re-enactmentgroep die bezoekers alles zal vertellen over het barre soldatenleven in dienst van de Romeinse adelaar. De data hiervan worden later nog meegedeeld. De expo ‘Gegroet Marius & Stella’ is iedere woensdag- en zondagmiddag te bezoeken van 14 tot 17 uur en dat nog tot 31 maart. De toegang is gratis.