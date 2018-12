Treinverkeer onderbroken door wanhoopsdaad Kristof Pieters

29 december 2018

11u20 0 Beveren Het treinverkeer op spoorlijn 59 tussen Antwerpen en Sint-Niklaas was vrijdagavond volledig onderbroken in beide richtingen door een wanhoopsdaad. De NMBS legde een vervangende busdienst in.

Ter hoogte van de overweg aan de Gentstraat tussen de stations van Melsele en Beveren reed de L-trein tussen Antwerpen en Lokeren een vrouw aan. De betrokken trein kwam enkele honderden meters verder in het station van Beveren tot stilstand. Een 50-tal reizigers kon na een drietal kwartier de trein verlaten en op een vervangende bus overstappen. Het slachtoffer is een vrouw uit Zwijndrecht. Ze was even voordien door familie als vermist opgegeven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.