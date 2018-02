Tractor knalt tegen boom 16 februari 2018

Op de Hoge Wilde, een landelijk wegje in Verrebroek, deed zich gisterenmiddag omstreeks 12.30 uur een verkeersongeval voor met een zware tractor. De bestuurster reed in de richting van de Verrebroekstraat, maar in een scherp bochtje verloor ze de controle over het gevaarte. De vrouw kon nipt vermijden dat de tractor met aanhangwagen in de gracht belandde, maar ze knalde aan de andere kant van de weg wel tegen een dikke boom. De tractor raakte daarbij zwaar beschadigd. Tientallen liters olie kwamen op de weg terecht. De bestuurster raakte niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de gelekte olie op te kuisen. De tractor van zo'n 7,5 ton zwaar moest worden getakeld. (PKM)