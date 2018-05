Total neemt tankpark uit dienst ONTMANTELING EN SANERING AARDOLIEOPSLAGPLAATSEN ZAL ANDERHALF JAAR DUREN KRISTOF PIETERS

26 mei 2018

02u23 0 Beveren Total Raffinaderij Antwerpen gaat haar aardolieopslagplaats aan de Kwarikweg in Kallo uit dienst nemen en volledig ontmantelen. Op de site gebeurde in 2005 één van de grootste rampen ooit voor Beveren. Een gigantische tank scheurde toen open waarna er 35 miljoen liter olie wegstroomde. Een herbestemming voor de site is er nog niet.

Sinds 1991 wordt een deel van de ruwe aardolie van Total Raffinaderij Antwerpen op rechteroever opgeslagen in een aardolieopslagplaats aan de Kwarikweg in Kallo. Die is via een pijpleiding onder de Schelde verbonden met de raffinaderij aan de andere kant van de Schelde. De directie van Total heeft beslist om de opslagplaats definitief uit dienst te nemen en gaat ze meteen ook volledig laten ontmantelen.





"De voorbereidingen werden reeds opgestart door de tanks leeg te maken en te reinigen", zegt woordvoerster Sofie Gevaert. "Het reinigen van de verbindingslijnen tussen de opslagtanks zal deze zomermaanden gebeuren. De effectieve afbraak zal starten na de verlofperiode. De tanks zullen eind 2018 visueel uit het landschap verdwenen zijn."





Geen geurhinder

De werken zullen geen hinder veroorzaken. De nodige maatregelen zijn genomen om eventuele geurhinder te voorkomen. Enkel tijdens de eigenlijke sloop van de tanks kan er beperkte geluidshinder optreden maar de kans is bijzonder klein dat dit in de dorpskom hoorbaar zal zijn.





"Begin 2019 starten we met het saneren van de bodem en in deze fase worden alle ondergrondse delen verwijderd", vervolgt Gevaert. "Mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en het grondwater worden gesaneerd in overleg met OVAM. In een laatste fase, worden de gebouwen afgebroken. We voorzien het einde van het ontmantelingsproject eind 2019."





De reden voor de stopzetting van het tankpark is simpelweg omdat Total de opslagplaats niet meer nodig heeft. Alle activiteiten werden nu gecentraliseerd op de site van de raffinaderij zelf op de rechteroever.





Olieramp

Bij de bevolking is het tankpark vooral bekend van de olieramp van 25 oktober 2005. Die dag scheurde één van de tanks open en lekte er zo'n 35.000 m3 ruwe aardolie weg. De opkuis nam twee jaar in beslag De ramp kostte Total in totaal zo'n 60 miljoen euro. Er moest immers 90.000 ton verontreinigde grond worden afgevoerd. De ramp werd veroorzaakt door een combinatie van een constructiefout en een corrosieprobleem. Total nam de tanks over in 1991 maar ze werden eigenlijk al in 1971 gebouwd door het toenmalige Chevron.





Een herbestemming van de site is er nog niet. "Die wordt gezocht in samenwerking met de gemeente Beveren", zegt Gevaert. "Ofwel krijgt het land een groene bestemming krijgen, ofwel kan men er KMO ontwikkelen. Alles hangt af van de prioriteiten van de gemeente Beveren. Een andere optie is dat we zelf een Total Solar Farm bouwen, dus zonnepanelen plaatsen."