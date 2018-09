Tonnagebeperking ingevoerd op N450 Kristof Pieters

06 september 2018

19u05 2

Het gemeentebestuur van Beveren heeft zoals aangekondigd een tonnagebeperking ingevoerd op de gewestweg N450 in Melsele. Werklui van de gemeente hebben vandaag de borden geplaatst die het zwaar verkeer uit de dorpskernen moet houden. De borden werden geplaatst aan de voet van het viaduct van de E34 bij het binnenrijden van Melsele maar ook aan de andere kant ter hoogte van de N70. In principe heeft de gemeente geen bevoegdheid over de gewestweg, maar de gemeente wil de toestemming van de Vlaamse overheid niet langer afwachten. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verzet zich niet tegen een tonnagebeperking op de N450 maar heeft daar wel de uitdrukkelijke voorwaarde aan verbonden dat er eerst een akkoord is met de omliggende gemeenten. Volgens Beveren is dat akkoord er al en daarom wordt de tonnagebeperking ingevoerd op eigen houtje. “We zullen nu zien hoe de minister zal reageren maar we voeren enkel de door de gemeenteraad genomen beslissing verder uit”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).