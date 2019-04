Tom Boonen keert terug naar de koers, maar dan wel in een ‘horecapeloton’ Kristof Pieters

01 april 2019

15u37 0 Beveren Het wielertoeristenteam Martini Racing Ciclismo heeft een nieuwe wegkapitein en het is iemand met heel wat ervaring. Niemand minder dan voormalig wereldkampioen Tom Boonen schaart zich namelijk achter een project om horecalui samen te brengen op de koersfiets.

Tom Boonen maakte maandag zijn terugkeer naar het peloton. Zij het dan wel bij een groep wielertoeristen. Samen met het team van Martini Racing Ciclismo werd een rit van een 50-tal kilometer afgemaald in de Waaslandhaven en de grensstreek met Nederland. De voormalige wereldkampioen schaart zich namelijk als wegkapitein achter een project om horecalui samen te brengen op de koersfiets en hen zo aan te sporen er een gebalanceerde levensstijl op na te houden. Momenteel telt de club al een 45-tal leden maar dit aantal wil men met Tom Boonen als uithangbord tegen het einde van het jaar verdubbelen. Boonen ziet er nog bijzonder goed afgetraind uit voor een ‘gepensioneerd’ renner. Of hij continu in de remmen moet gaan zodat zijn team kan bijbenen? “Het is echt niet dat ik hen zomaar even snel uit het wiel rijd”, lacht de 38-jarige ex-renner van Quick-Step. “Sommige van die gasten zitten jaarlijks tot 15.000 km op de fiets en dat is 15.000 km meer dan mij op dit moment. Ik ben wel nog in goede conditie maar ik ga nu vooral lopen in mijn vrije tijd.” Na zijn carrière als profrenner had Tom Boonen even genoeg van de fiets maar als wielertoerist voelt hij de liefde wel terug opbloeien. “Het is wel plezant om af en toe eens terug op de pedalen te stampen”, geeft hij toe. “Ik ben met de hele bende in januari dit jaar ook al op stage geweest in het Spaanse Calpe. Het is dus niet dat ik alleen maar wegkapitein ben op papier. Ik heb het natuurlijk professioneel vrij druk en zal er niet elke keer bij kunnen zijn maar het is zeker de bedoeling om regelmatig mee te rijden.”

Met hun bijzonder fraaie outfit valt het Martini Racing team natuurlijk wel op. “Onze truitjes zijn al enorm gegeerd”, beamen de renners. “En nu met Tom Boonen als wegkapitein zal die interesse alleen maar toenemen. Er hebben al heel wat mensen gesmeekt om mee te mogen rijden. Iedereen is welkom maar er is wel één onverbiddelijke voorwaarde. Elk teamlid moet actief zijn in de horeca en daarop maken we geen enkele uitzondering.”

Uit onze regio zijn onder meer Bjorn Meersman (Bebronna) en Jasper De Swert (Hotel Beveren) actief bij het team. Niet toevallig werd het team en haar nieuwe wegkapitein maandag bij Bebronna voorgesteld. Omdat de meesten onder hen vooral in het weekend werken, worden de fietsritten meestal op maandag georganiseerd. In het voorjaar en tijdens de zomer gebeurt dit op de weg en in het najaar wordt er gecrosst of op de piste gereden. “De begeleiding is echt wel top”, klinkt het bij het horecateam. “We hebben al ritten gedaan met grote namen als Zdenek Stybar, Sven Nys, Iljo Keisse, Ludo Dierckxens en Puck Moonen. Voor ons is dit de ideale uitlaatklep. Bijna iedereen van de ploeg klopt lange dagen met onregelmatige uren. Dit is een belasting voor het lichaam en door op de fiets te kruipen brengen we dit toch enigszins terug in balans.” En voor wie zich iets teveel heeft gegeven is er nog altijd de fysieke en mentale coaching van Lieven Maesschalck, één van Vlaanderens meest bekende sportkinesisten. Die heeft zich intussen namelijk ook aangesloten bij de ploeg. Mensen uit de horeca die willen deelnemen aan het programma, kunnen contact opnemen via martiniciclismo@gmail.com