Toetreding tot Statiegeldalliantie om zwerfvuil te stoppen 07 maart 2018

De gemeente Beveren is toegetreden tot de Statiegeldalliantie. Deze alliantie van gemeenten en steden pleit ervoor om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic flessen. Dit is een van de middelen om het zwerfvuil te verkleinen. De bijna voltallige gemeenteraad volgde het voorstel van raadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a). Intussen zijn al bijna 40 gemeenten en steden in Vlaanderen toegetreden tot de Statiegeldalliantie. "Het is een structurele oplossing voor zwerfvuil", zegt De Munck. "Onze gemeente doet veel inspanningen met openbare vuilnisbakjes, handhavingsacties, sensibilisering en zwerfvuilacties maar we blijven opruimen en het vuil blijft terugkomen. Met statiegeld kunnen we het tij hopelijk wel keren." De Statiegeldalliantie vraagt aan de regering om het statiegeldsysteem nog dit jaar in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen. (PKM)