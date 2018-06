Toch slagbomen in Steenlandlaan? VRAAG KLINKT WEER WAT LUIDER NADAT LOCOMOTIEF AUTOTRANSPORT RAMT KRISTOF PIETERS

29 juni 2018

02u31 0 Beveren Aan de spoorwegovergang in de Steenlandlaan werd woensdagavond een vrachtwagen geladen met auto's in de flank gegrepen door een locomotief. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar de optie om er dan toch slagbomen te plaatsen, ligt nu wel op tafel.

De impact moet bijzonder groot geweest zijn. Het autotransport tolde helemaal rond zijn as, waardoor drie wagens van de oplegger vielen. Twee ervan kwamen op de sporen terecht, een derde bleef ondersteboven tegen een vangrail liggen. De locomotief, die geen wagons achter zich hangen had, kwam zo'n honderd meter verderop tot stilstand en raakte slechts licht beschadigd. De trucker, een jonge Nederlander, kwam er met de schrik vanaf. Hij verklaarde dat hij verblind werd door de laagstaande zon, waardoor hij het rode licht aan de overweg niet opgemerkt had. De Steenlandlaan was door het ongeval urenlang versperd.





Het lijstje van ongevallen aan de bewuste spooroverweg wordt intussen nog maar wat langer. Het vorige dateerde van december 2017, toen een vrachtwagen meegesleurd werd door een goederentrein. Maar in 2016 alleen al, waren er vier zware ongevallen. Acht jaar geleden ontspoorde een goederentrein er zelfs. De berging nam toen meerdere dagen in beslag. De hulpdiensten hebben al herhaaldelijk opgeroepen om slagbomen te plaatsen, ook al omdat er regelmatig tanks gevuld met gevaarlijke stoffen via de bewuste spoorlijn getransporteerd worden.





Roodlichtcamera's

Het havengebied telt op de linker- en rechteroever meer dan tweehonderd overwegen. Op een paar uitzonderingen na, zijn die niet uitgerust met slagbomen. Volgens Infrabel is dat om te vermijden dat ze om de haverklap in de vernieling gereden zouden worden. Maar volgens burgemeester Marc Van de Vijver is er nu toch een akkoord bereikt om voor de Steenlandlaan een uitzondering te maken. "We hebben op 18 juni rond de tafel gezeten met het Havenbedrijf en Infrabel, en daar werd principieel beslist om maatregelen te nemen", klinkt het. "Er zal een budget vrijgemaakt worden. Het is de bedoeling om slagbomen te combineren met roodlichtcamera's. Het Havenbedrijf is bereid om de plaatsing van die camera's - die nummerplaten kunnen herkennen - te financieren. Wie het rode licht aan de overweg dus alsnog negeert, zal gefilmd en beboet worden."





Bij Infrabel wil men nog niet te veel op de zaken vooruitlopen. "Het klopt dat er een studie is voor bijkomende maatregelen aan gevaarlijke overwegen in de haven, maar de resultaten worden pas in het najaar verwacht", zegt woordvoerder Thomas Baeken. "Er liggen nu zo'n tien mogelijke maatregelen op tafel, waaronder inderdaad slagbomen en camera's. Als de overheid ons dit oplegt, zullen we ze plaatsen. Maar in principe blijven we gekant tegen slagbomen in havengebied. Aan een gewoon kruispunt staan die ook niet. Een rood licht en een belsignaal zouden voldoende moeten zijn. Het probleem is vooral dat chauffeurs onvoldoende opletten."